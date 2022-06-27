Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosiklet üzerindeyken mermi isabet etmesi sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Mithat Paşa Bulvarı üzerinde eşiyle motosikletle seyir halindeyken Menekşe A'nın sırtına mermi isabet etti.
Menekşe A'nın yere yığıldığını gören eşi Emre A. sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Menekşe A'yı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri, merminin çıktığı silahı ateşleyen kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Adana'da sırtına mermi isabet eden kadın yaralandı
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