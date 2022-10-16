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Adana'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü kurtarıldı

16.10.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü kurtarıldı

Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da Mehmet Ceviz'in (23) kullandığı 01 SU 036 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak sulama kanalına düştü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Araç sürücüsü Ceviz, çevredeki vatandaşlar tarafından yara almadan kurtarıldı.

Ceviz, gazetecilere, bir araç tarafından sıkıştırıldığı için kontrolünü kaybettiğini öne sürdü.

Kaza sırasında aracın camının açık olduğunu ifade eden Ceviz, "Kanala düşünce önce kapıyı zorladım. Kapı açılmayınca camdan arabanın üzerine çıktım. Çok yüzme bilmediğim için bekledim." dedi.

Ceviz, aracın üzerinde beklediği sırada çevredeki vatandaşların attıkları ipe tutunarak kanaldan çıktığını kaydetti.

Adana'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü kurtarıldı

Adana'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü kurtarıldı

Adana'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü kurtarıldı

Adana'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü kurtarıldı

Adana'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü kurtarıldı

Adana'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü kurtarıldı

Adana'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü kurtarıldı

Adana'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü kurtarıldı

Adana'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü kurtarıldı

Adana'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü kurtarıldı

Adana'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü kurtarıldı

Adana'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü kurtarıldı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana Sulama kanalı

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Adana Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Pazar

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