Adana'da tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurulan taksi şoförü öldü

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, taksi şoförü Fazıl Yoğun (47), Şambayadı Mahallesi'nde ismi belirlenemeyen bir kişi ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, taksi şoförü Yoğun'u tabancayla vurarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Yoğun, kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



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