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Adana'da tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurulan taksi şoförü öldü

24.06.2021 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurulan taksi şoförü öldü

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, taksi şoförü Fazıl Yoğun (47), Şambayadı Mahallesi'nde ismi belirlenemeyen bir kişi ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, taksi şoförü Yoğun'u tabancayla vurarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Yoğun, kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Adana'da tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurulan taksi şoförü öldü

Adana'da tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurulan taksi şoförü öldü

Adana'da tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurulan taksi şoförü öldü

Adana'da tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurulan taksi şoförü öldü
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Adana Çukurova

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