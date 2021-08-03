YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da tefeci operasyonu

Adana'da tefeci operasyonu

03.08.2021 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tefeci operasyonu

Adana'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 17 kişi hakkında yakalama kararı verildi, şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, tefecilik suçuna karıştıkları ve 110 kişiyi mağdur edip 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da tefeci operasyonu

Adana'da tefeci operasyonu

Adana'da tefeci operasyonu

Adana'da tefeci operasyonu

Adana'da tefeci operasyonu

Adana'da tefeci operasyonu

Adana'da tefeci operasyonu

Adana'da tefeci operasyonu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 3 Ağustos Salı

İmsak
04:05
Sabah
05:38
Öğle
12:50
İkindi
16:38
Akşam
19:51
Yatsı
21:19

Adana Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Salı

Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Ova Eczanesi
Seyhan
Ümit Eczanesi
Seyhan
İkizler Eczanesi
Seyhan
Tambay Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
Şükran Özel Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.