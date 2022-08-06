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Adana'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

06.08.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro Amirliği ekiplerince, 2 Ağustos'ta tefecilik suçuna karıştıkları ve 105 kişiyi mağdur edip yaklaşık 28 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21'e yükseldi.

Şüpheliler arasında bulunan bazı esnafın, bankalardan kredi çekemeyenlere yüzde 150 faiz karşılığı borç para verdikleri tespit edildi.

Zanlılardan 13'ü, emniyetteki işlemlerin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden E.K. ile M.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin yakalanması için KOM ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, tefecilik suçuna karıştıkları ve 105 kişiyi mağdur edip yaklaşık 28 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 20 zanlı yakalanmıştı. Operasyonda 8 milyon 350 bin lira tutarında 76 senet ve 3 çek ile borçlu tarafından imzalanmış, rakam kısmı boş bırakılmış 4 senet, ruhsatsız tabanca, kelepçe, bıçak, elektroşok cihazı, 6 bankamatik ve kredi kartı, alacak notlarının bulunduğu 13 ajanda ve defter ele geçirilmişti.

Adana'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Adana'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Adana'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Adana'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Adana'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Adana'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Adana'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Adana'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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Adana operasyon zanlı

Adana Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:41
Öğle
12:50
İkindi
16:37
Akşam
19:49
Yatsı
21:15

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cumartesi

Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Gökçe Eczanesi
Seyhan
Gözü Eczanesi
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