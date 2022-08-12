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Adana'da üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı

12.08.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı

Adana'da, başta narenciye olmak üzere bazı meyvelere zarar veren Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında üreticilere kitlesel yakalama tuzağı dağıtıldı.

Vali Süleyman Elban, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki törende, dağıtılan tuzaklarla çiftçilerin Akdeniz meyve sineğiyle mücadele etmesini ve ürünlerini korumasını amaçladıklarını söyledi.

Bölgede, bu zararlıyla mücadelede herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Elban, "Diğer türlü bu mücadelenin başarılı olmayacağını biliyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram da Adana'da rakımın düşük olmasından dolayı zararlıya karşı mücadelenin zorlaştığını ifade etti.

Bayram, "Burada 12 bin dekarda mücadele yapılacak. Bizim bütün temennimiz, paydaşlarımızla biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi organize ederek bunları kimyasal mücadeleye alternatif olarak üreticimize benimsetmek. Biyoteknik mücadeleyle aynı zamanda kalıntıyla da mücadele etmiş olacağız. Burada üretilen ürünler hem daha güvenli hem de kalıntısı minimize olacağı için iç tüketimde ve ihracatta kalıntı sorunu yaşamayacağız." diye konuştu.

- "Tuzak kullanımının yaygınlaşmasını amaçlıyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de turunçgil üretiminde en büyük sorunun Akdeniz meyve sineği olduğunu ifade etti.

Bakanlığın destekleriyle mücadelede etkinliğin arttığını söyleyen Tekin, şunları kaydetti:

"Turunçgil ihracatında tolerans sıfırdır. Gönderdiğimiz ürünlerde bu tehdidi algılayan ülkeler bizden ürün alımını kesiyor. Bu şekilde olduğu zaman da çiftçimiz ciddi şekilde zarar görüyor. Bu 3-4 aylık sürede çok yoğun gayret sarf edip bu zararlıyla mücadeleyi etkinleştirmemiz gerekiyor. Sahadaki denetimleri ciddi şekilde artırıp bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Tuzak kullanımının yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Tuzak demek hiçbir ilaç kullanılmadan yapılan mücadele demek. Sadece sinekleri yakalıyoruz, tuzağın içine girdikten sonra bir daha çıkamıyor ve oradaki ilaç etkisiyle ölüyor. "

Tekin, çalışmalar kapsamında toplam 42 bin tuzağın üreticilere teslim edileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından üreticilere kitlesel yakalama tuzakları dağıtıldı.

Törene AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile çiftçiler ve davetliler katıldı.

Adana'da üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı

Adana'da üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı

Adana'da üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı

Adana'da üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı

Adana'da üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı

Adana'da üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı

Adana'da üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı

Adana'da üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı

Adana'da üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı

Adana'da üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı

Adana'da üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı

Adana'da üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı

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