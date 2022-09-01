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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

01.09.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 8 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanları tespit etmek için çalışma başlattı.

Ekipler, sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen 1'i kadın 5 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 880 uyuşturucu hap, 23 gram eroin, 17,48 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan, kargoya verilen bir koliyi inceleyen ekipler, 13 kilogram esrar buldu.

Polis ekipleri, kargoya verilen uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

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Adana uyuşturucu operasyon

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Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Perşembe

Dağlı Eczanesi
Seyhan
İkibinevler Eczanesi
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