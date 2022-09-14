YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da yorulan atı yumruklaması kameraya yansıyan zanlı gözaltına alındı

Adana'da yorulan atı yumruklaması kameraya yansıyan zanlı gözaltına alındı

14.09.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye barınağına teslim edilen at, korumaya alındı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yorulup yola devam edemeyen atı yumruklaması kameraya yansıyan şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla Yunus Emre Mahallesi'nde yorulup bitkin düşen ve yürüyemeyen atı yumruklayan kişiyi belirledi.

Ekipler, Akdeniz Mahallesi'nde ikamet eden zanlı Levent Y'yi (42) evinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Zanlının kötü muamelede bulunduğu at ise polislerce bulunup İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Daha sonra kamyonla belediye barınağına götürülen at, korumaya alındı.

Yunus Emre Mahallesi'nde bir kişi, yorulup bitkin düşen ve yürüyemeyen atı yumruklamaya başlamış, olayı gören bir vatandaş cep telefonuyla ata yapılanları kayda almıştı.

Görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için araştırma başlatmıştı.

Adana'da yorulan atı yumruklaması kameraya yansıyan zanlı gözaltına alındı

- Belediye barınağına teslim edilen at, korumaya alındı

Adana'da yorulan atı yumruklaması kameraya yansıyan zanlı gözaltına alındı

Adana'da yorulan atı yumruklaması kameraya yansıyan zanlı gözaltına alındı

Adana'da yorulan atı yumruklaması kameraya yansıyan zanlı gözaltına alındı

Adana'da yorulan atı yumruklaması kameraya yansıyan zanlı gözaltına alındı

Adana'da yorulan atı yumruklaması kameraya yansıyan zanlı gözaltına alındı

Adana'da yorulan atı yumruklaması kameraya yansıyan zanlı gözaltına alındı

Adana'da yorulan atı yumruklaması kameraya yansıyan zanlı gözaltına alındı

Adana'da yorulan atı yumruklaması kameraya yansıyan zanlı gözaltına alındı

Adana'da yorulan atı yumruklaması kameraya yansıyan zanlı gözaltına alındı

Adana'da yorulan atı yumruklaması kameraya yansıyan zanlı gözaltına alındı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adana At yumruk

Adana Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
04:52
Sabah
06:13
Öğle
12:39
İkindi
16:11
Akşam
18:56
Yatsı
20:12

Adana Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Çarşamba

Burda Eczanesi
Seyhan
Emin Eczanesi
Seyhan
Yıldız Eczanesi
Seyhan
Sökün Eczanesi
Seyhan
Yurdagül Eczanesi
Seyhan
Abidinpaşa Eczanesi
Seyhan
Sema Taşpınar Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Mastürbasyon macerası kötü bitti! Telefonuyla tuvalete gidince..

Mastürbasyon macerası kötü bitti! Telefonuyla tuvalete gidince..

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.