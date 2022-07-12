YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'daki 2 cinayetin zanlıları Adıyaman'da yakalandı

Adana'daki 2 cinayetin zanlıları Adıyaman'da yakalandı

12.07.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki 2 cinayetin zanlıları Adıyaman'da yakalandı

Adana'da yaklaşık bir yıl arayla iki kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan ve Adıyaman'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, 9 Mart 2020’de Numan Yücel’in sokakta, 7 Ağustos 2021’de Kerim Hurlu'nun da evinin önünde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, firari şüphelileri yakalamak için özel ekip oluşturdu.

Özel ekip, yaptığı 6 aylık teknik ve fiziki takiple şüphelilerin kimliğini ve saklandıkları adresi tespit etti.

Zanlılar Arda G. (23) ve Bayram B. (21), Adıyaman'da saklandıkları aparta düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreste ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlılarla aynı adreste gözaltına alınan "yaralama" şüphelisi Baran O. (21) da cezaevine gönderildi.

- Olayın geçmişi

Numan Yücel, 9 Mart 2020'de Narlıca Mahallesi'nde sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Maktulün 2002'de Necat Değer'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandığı ve cezasının bitiminin ardından cezaevinden tahliye edildiği belirlenmişti. Yücel'in öldürülmesiyle ilgili Necat Değer'in oğlu olduğu ve nüfus kaydının bir yakınının üzerine yapıldığı öğrenilen Yılmaz B. ile kuzenleri Veysi B. ve Abdulkadir B. tutuklanmıştı. Cinayeti işlediği öne sürülen zanlıların arkadaşı Arda G. ise yakalanamamıştı.

Kerim Hurlu'ya ise 7 Ağustos 2021'de Tellidere Mahallesi'ndeki evinin önünde aracından indiği sırada tabancayla ateş açılmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 17 kurşunla ağır yaralanan Hurlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Adana'daki 2 cinayetin zanlıları Adıyaman'da yakalandı

Adana'daki 2 cinayetin zanlıları Adıyaman'da yakalandı

Adana'daki 2 cinayetin zanlıları Adıyaman'da yakalandı

Adana'daki 2 cinayetin zanlıları Adıyaman'da yakalandı

Adana'daki 2 cinayetin zanlıları Adıyaman'da yakalandı

Adana'daki 2 cinayetin zanlıları Adıyaman'da yakalandı

Adana'daki 2 cinayetin zanlıları Adıyaman'da yakalandı

Adana'daki 2 cinayetin zanlıları Adıyaman'da yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana Adıyaman

Adana Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

İmsak
03:40
Sabah
05:22
Öğle
12:49
İkindi
16:40
Akşam
20:07
Yatsı
21:42

Adana Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Salı

Yüksekdağ Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Çabukoğlu Eczanesi
Seyhan
Nesli Eczanesi
Seyhan
Limon Eczanesi
Seyhan
Dağlı Eczanesi
Seyhan
Safran Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Mutfağınızda muhakkak olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda muhakkak olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.