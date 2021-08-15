Adeta başka biri oldu! İşte Çok Güzel Hareketler "Zeynep Koçak"ın inanılmaz değişimi!

28 Mayıs 2008'de ilk bölümü ile Kanal D'de yayınlanan, başrollerinde Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ersin Korkut, Büşra Pekin gibi isimlerin yer aldığı "Çok Güzel Hareketler" eğlence programı oyuncusunun yeni halini kimse tanıyamadı. Çok Güzel Hareketler oyuncusu Zeynep Koçak'ın yıllar içerisindeki değişimi herkesi şaşırttı. İşte Çok Güzel Hareketler "Zeynep Koçak"ın inanılmaz değişimi!

ÇOK GÜZEL HAREKETLER ZEYNEP KOÇAK'IN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

Çok Güzel Hareketler Bunlar 1. sezon başlangıcı 28 Mayıs 2008'de yapıldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan, Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki eğlence programı Çok Güzel Hareketler Bunlar ilgi çekici skeçleri ve başarılı oyuncu kadrosuyla oldukça ilgi gördü.

Çok Güzel Hareketler'in oyuncu kadrosunda; Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Metin Yıldız, Ersin Korkut, Büşra Pekin, Pelin Öztekin gibi yıldızı parlayan isimler yer aldı.

Bu isimlerden bir diğeri de Zeynep Koçak'tı. Çok Güzel Hareketler'in başarılı oyuncuları arasında olan Zeynep Koçak'ın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı.

Adeta başka biri olan Zeynep Koçak'ın gözleri, saç rengi, stili ve dudaklarındaki değişim gözlerden kaçmadı.