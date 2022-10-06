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Adına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

06.10.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Narin Gül, kendisi adına 3 ayrı bankadan 150 bin lira civarında kredi çekilerek dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Narin Gül, gazetecilere, haberi olmadan 3 ayrı bankadan internet üzerinden adına yaklaşık 150 bin lira kredi çekildiğini söyledi.

Kredinin 28 Ağustos'ta çekildiğini, 30 Eylül'de cep telefonuna bankalardan, "Kredi taksitiniz gecikmektedir" şeklinde mesaj geldikten sonra durumdan haberdar olduğunu anlatan Gül, "Para benim onayım olmadan çekildi. Krediler şubelerden çekilmemiş, internet üzerinden çekilmiş. Benim bu kredileri ödeme şansım yok. Ben ve eşim engelli maaşlarımızla geçiniyoruz. Benim engelli maaşım da kesildi. Sadece eşimin engelli maaşı ve hayırseverlerin yardımıyla geçinmeye çalışıyoruz." dedi.

Krediyi çekenleri tanımadığını dile getiren Gül, "Geçen sene aynı olay yine başıma geldi, o krediyi ödemek zorunda kaldım ancak şu anda bu borcu ödeme imkanım yok. Bankalardan dokümanları alarak Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Bu olay yüzünden psikolojim bozuldu. Borç benim üzerime kalırsa bu borcu ödeyemem." ifadelerini kullandı.

Yaşar Gül ise eşinin engelli maaşının kesilmesi nedeniyle zor şartlarda geçindiklerini vurgulayarak, "Eşim cüzdanını kaybetti, ardından bu olaylar başımıza geldi. Evimiz kira, yaşam mücadelesi veriyoruz. Hiçbir onay istenmeden 3 bankadan eşim adına yaklaşık 150 bin lira kredi çekildiğini öğrendik. Kara kara ne yapacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Adına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Adına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Adına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Adına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Adına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Adına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Adına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Adına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

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