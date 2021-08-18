Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin tanınmaz halde!

Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı 'Adını Feriha Koydum' dizisindeki Cansu rolü ile ünlenen Sedef Şahin, geçen yıllar içerisinde bambaşka bir görünüme kavuştu.

2011 yılında yayınlanan dizide Emir Sarrafoğlu'na platonik aşık olan Cansu karakterine hayat veren oyuncu şimdi 29 yaşında.

izinin ardından setlere ara veren oyuncu, yeni görüntüsü ile sevenlerini şaşırttı.

5 yıl içerisinde 20 kilo veren ve bir dizi estetik operasyon geçiren Sedef Şahin, son halini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.