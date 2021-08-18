Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin tanınmaz halde!

Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı 'Adını Feriha Koydum' dizisindeki Cansu rolü ile ünlenen Sedef Şahin, geçen yıllar içerisinde bambaşka bir görünüme kavuştu.
2011 yılında yayınlanan dizide Emir Sarrafoğlu'na platonik aşık olan Cansu karakterine hayat veren oyuncu şimdi 29 yaşında.
izinin ardından setlere ara veren oyuncu, yeni görüntüsü ile sevenlerini şaşırttı.
5 yıl içerisinde 20 kilo veren ve bir dizi estetik operasyon geçiren Sedef Şahin, son halini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Ünlü çocuk oyuncuların değişimi
'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.
Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı.
İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacak
Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı.
Kamera arkasını daha çok sevdiği söylenen Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmedi.
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