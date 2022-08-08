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Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı

08.08.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ederken kanala düşen itfaiyeci yaralandı.

Ziya Ekici'ye ait oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye ulaşan 6 ekipteki 24 itfaiye personeli, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından alevleri söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Alevlere müdahale sırasında kanala düşerek yaralanan itfaiye eri Mehmet Hanifi Alagöz, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı itfaiyecinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın

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yangın Adıyaman

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Merkez
Öner Eczanesi
Merkez
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