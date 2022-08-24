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Adıyaman'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 1200 sülün salındı

24.08.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 1200 sülün salındı

Adıyaman'da biyoçeşitliliğin artırılması amacıyla doğaya 1200 sülün bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte biyoçeşitliliğin artması, yaban hayatının korunması, yaşam ortamlarının geliştirilmesi amacıyla Samsun'daki üretim çiftliğinden getirilen sülünler, kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen programla tabiatla buluşturuldu.

Gölbaşı ilçesinde düzenlenen programda, Çelik köyü İstasyon Mezrası Sazlık mevkisinde 125 sülün doğaya salındı.

Programa Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Belediye Başkan Vekili Mehmet Oruç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Özgür Er ve Çelik köyü muhtarı Mürsel Ünal katıldı.

Adıyaman'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 1200 sülün salındı

Adıyaman'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 1200 sülün salındı

Adıyaman'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 1200 sülün salındı

Adıyaman'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 1200 sülün salındı

Adıyaman'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 1200 sülün salındı

Adıyaman'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 1200 sülün salındı

Adıyaman'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 1200 sülün salındı

Adıyaman'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 1200 sülün salındı

Adıyaman'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 1200 sülün salındı

Adıyaman'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 1200 sülün salındı

Adıyaman'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 1200 sülün salındı

Adıyaman'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 1200 sülün salındı

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Gölbaşı sülün

Adıyaman Namaz Vakitleri 24 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:16
Sabah
05:43
Öğle
12:34
İkindi
16:17
Akşam
19:16
Yatsı
20:37

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Çarşamba

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Merkez
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Merkez
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