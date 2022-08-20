YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

20.08.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında yaşanan kavgada 2 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kavga yaralı

Adıyaman Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:11
Sabah
05:39
Öğle
12:35
İkindi
16:19
Akşam
19:21
Yatsı
20:44

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Cumartesi

Şahin Eczanesi
Merkez
Eğitim Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Golbasi
Nergiz Eczanesi
Besni
Lokman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Dünya o adamı konuşuyor! Tüfeğiyle Rus uçağını düşürdü

Dünya o adamı konuşuyor! Tüfeğiyle Rus uçağını düşürdü

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.