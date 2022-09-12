Adıyaman'da kitap okuma yarışmasında dereceye giren 200 öğrenci İstanbul'u gezecek

Adıyaman'da "Çok Okuyan Çok Gezer" projesi kapsamında 200 öğrenci İstanbul'a geziye gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrencilerin kitap okumaya teşvik edilmesi ve okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla "Çok Okuyan Çok Gezer" projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda yarışmaya başvuran 60 bin öğrenciye 120 bin kitap okutuldu. Katıldıkları sınavlarda başarılı olan 200 öğrenci ise İstanbul'da 2 günlük geziye gönderildi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, gazetecilere, proje kapsamında 200 öğrenci ve 25 öğretmeni İstanbul'a uğurladıklarını söyledi.

Öğrencilerin gelecek için önemli olduğunu vurgulayan Çuhadar, "Öğrenciler bizim geleceğimizin teminatıdır, bundan dolayı bu tür projeleri önemsiyor ve artarak devam etmesini istiyoruz. Öğrencilerimiz bu akşam İstanbul'da olacaklar diğer günlerde ise tarihi ve turistik mekanları gezecekler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Arif Dündar ise İstanbul'a ilk defa gideceğini belirterek, heyecanlı olduğunu dile getirdi.