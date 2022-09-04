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Adıyaman'da serinlemek için çaya giren kişi boğuldu

04.09.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da serinlemek için çaya giren kişi boğuldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için çaya giren kişi boğuldu.

Mustafa Batmaz (28), serinlemek için Kahta Çayı'na girdi. Bir süre sonra Batmaz'ın gözden kaybolduğunu gören yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç ekipleri, 4 saatlik çalışmanın ardından Batmaz'ın cesedine ulaştı.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adıyaman'da serinlemek için çaya giren kişi boğuldu

Adıyaman'da serinlemek için çaya giren kişi boğuldu

Adıyaman'da serinlemek için çaya giren kişi boğuldu

Adıyaman'da serinlemek için çaya giren kişi boğuldu

Adıyaman'da serinlemek için çaya giren kişi boğuldu

Adıyaman'da serinlemek için çaya giren kişi boğuldu

Adıyaman'da serinlemek için çaya giren kişi boğuldu

Adıyaman'da serinlemek için çaya giren kişi boğuldu

Adıyaman'da serinlemek için çaya giren kişi boğuldu

Adıyaman'da serinlemek için çaya giren kişi boğuldu

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