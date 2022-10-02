EDİRNE (AA) - AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyrukta bekleyen tır sürücülerine kumanya ikram etti.
Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan tır kuyruğu 30 kilometreye yaklaştı.
Avrupa’ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü bekleyişlerini sürdürüyor.
AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri de araçlarında bekleyen sürücülere su ve kumanya ikram etti.
Sürücüler yapılan ikram nedeniyle ekiplere teşekkür etti.
AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz