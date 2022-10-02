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AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı

02.10.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı

EDİRNE (AA) - AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyrukta bekleyen tır sürücülerine kumanya ikram etti.

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan tır kuyruğu 30 kilometreye yaklaştı.

Avrupa’ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü bekleyişlerini sürdürüyor.

AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri de araçlarında bekleyen sürücülere su ve kumanya ikram etti.

Sürücüler yapılan ikram nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı

AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı

AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı

AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı

AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı

AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı

AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı

AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı

AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı

AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı

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Anahtar Kelimeler:
Hamzabeyli Sınır Kapısı kumanya

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