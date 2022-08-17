YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. AFAD'dan 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikat

AFAD'dan 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikat

17.08.2022 04:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD'dan 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikat

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23'üncü yıl dönümünde deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

AFAD'ın "17 Ağustos Depremi Anma Programı" kapsamında, Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yerleşkesi'nde gerçekleştirdiği tatbikat, Deprem Simülasyon Merkezi'nde deprem anının canlandırılmasıyla başladı.

Gerçeği aratmayan görüntülere sahne olan tatbikatta, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine sevk edilmesi ile yıkılan binaların enkazlarında yaptıkları çalışmaların koordinasyonu sağlandı.

Arama kurtarma köpeklerinin de yer aldığı tatbikatta, enkaz altından kurtarılan yaralıların tahliyesi ve ilk yardım ekiplerince hastanelere sevki sağlandı. Tatbikatta çok katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalanlar da itfaiye ekiplerince kurtarılarak, yangına müdahale edildi.

Tatbikata, AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma, Çevik Kuvvet, Türk Silahlı Kuvvetleri DAK Taburu, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Türk Kızılay, UMKE, 112 Acil Yardım, AKUT Derneği ve ANDA'dan oluşan toplam 262 personel, 45 araç ve 8 arama köpeği katıldı.

AFAD'dan 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikat

AFAD'dan 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikat

AFAD'dan 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikat

AFAD'dan 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikat

AFAD'dan 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikat

AFAD'dan 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikat

AFAD'dan 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikat

AFAD'dan 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikat

AFAD'dan 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikat

AFAD'dan 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikat

AFAD'dan 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikat

AFAD'dan 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikat

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
marmara depremi afad tatbikat

Ankara Namaz Vakitleri 17 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:21
Sabah
05:55
Öğle
12:58
İkindi
16:45
Akşam
19:51
Yatsı
21:18
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

Sadece mezarlarını görmek için servet harcadı

Sadece mezarlarını görmek için servet harcadı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Şimdiye kadar duymadınız! Sarımsağın aşk hayatınıza olan etkisi

Şimdiye kadar duymadınız! Sarımsağın aşk hayatınıza olan etkisi

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.