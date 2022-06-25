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Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

25.06.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi.

Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından uygulamalarda yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindirildi.

Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

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