Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından uygulamalarda yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

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