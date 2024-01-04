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Afrika Kupası için ülkesine giden Hakim Ziyech, Erden Timur ile yaptığı görüşme sonrası Galatasaray'a dönmeyeceğini iletti!

04.01.2024 09:04 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'a gelişi büyük ses getiren Hakim Ziyech Sarı-Kırmızılılar'da beklentileri bir türlü karşılayamazken Afrika Kupası'nda mücadele etmek için ülkesine dönmüştü. Faslı oyuncu burada olduğu sırada Erden Timur ile bir görüşme yaparken Galatarasaray'a dönmeyeceğini ve ayrılmak istediğini ilettiği öne sürüldü.

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray sezon başı birçok yıldız ismi kadrosuna katarken bu isimlerden bazıları beklentilerin altında kalmış ve devre arasında takımdan gönderilmesi gündeme gelmişti.

Ndombele, Bakambu, Ziyech ve Angelino gibi isimler eleştiri oklarının hedefine otururken Faslı yıldız Hakim Ziyech'den herkesi şaşkına çeviren bir haber geldi.


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ÜLKESİNE GİTTİ DÖNMÜYOR

ÜLKESİNE GİTTİ DÖNMÜYOR

Takvim'in haberine göre; Fas Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele etmek üzere ülkesine giden Ziyech, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ile bir görüşme gerçekleştirirken bu görüşmede kesin olarak ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

"GERİ DÖNMEYECEĞİM" 

"GERİ DÖNMEYECEĞİM" 

Erden Timur ile gerçekeştirdiği görüşmede Ziyech, "Afrika Kupası sonrası Galatasaray'a dönmeyi düşünmüyorum. Kariyerimi başka bir takımda sürdüreceğim" dediği ifade edildi.

ARAP KULÜPLERİ İLGİLENİYOR 

ARAP KULÜPLERİ İLGİLENİYOR 

Bu gelişme üzerine ayrılık kararı kesinleşti. Ziyech ile 2 Suudi kulübünün yakından ilgilendiği biliniyor.

YENİ ADRESİ...

YENİ ADRESİ...
Menajer Gardi'nin, "Yönetime ayrılmak istediğimizi bildirdik" dediğinin ileri sürülmesi ve bu sözlerin kısa sürede yalanlanması da dikkat çeken bir başka detaydı. Son iddia ise yurt dışından geldi. Hollanda basınına göre Hakim Ziyech, Afrika Kupası'nın ardından eski takımı Ajax'a transfer olmak istiyor.
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