Afrika Kupası için ülkesine giden Hakim Ziyech, Erden Timur ile yaptığı görüşme sonrası Galatasaray'a dönmeyeceğini iletti!

ÜLKESİNE GİTTİ DÖNMÜYOR

Takvim'in haberine göre; Fas Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele etmek üzere ülkesine giden Ziyech, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ile bir görüşme gerçekleştirirken bu görüşmede kesin olarak ayrılık kararı aldığı öğrenildi.