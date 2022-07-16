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Afrikalı geline Denizli'de düğün

16.07.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrikalı geline Denizli'de düğün

DENİZLİ (AA) - Denizlili Ali Kara, Fildişi Sahili'nde tanıştığı Nina Ines Gbe ile memleketinde düğün yaptı.

Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Kara, 2019 yılında merhum babası Himmet Kara ile gittiği Fildişi Sahili'nde Nina Ines Gbe ile tanıştı.

Daha sonra arkadaşlık kuran ikili Türkiye'ye dönüp evlenmeye karar verdi.

Şubat ayında Gbe ile nikah yapan Ali Kara, Müslüman olan ve Leyla ismini alan eşiyle Pamukkale'de düğün eğlencesi düzenledi.

İkili ve aile yakınları burada Türk müzikleri eşliğinde dans edip eğlendi. Düğüne gelinin memleketinden arkadaşları da geldi.

Gelin ve diğer aile yakınlarının müzik eşliğindeki dansları renkli görüntüler oluşturdu.

Ali Kara, AA muhabirine, 3 yıl önce tanıştığı eşiyle düğün yaptıkları için heyecanlı olduğunu söyledi.

Eşine çok aşık olduğunu belirten Kara, "Eşimle markette ürün satarken tanıştık. Sonra sevdik birbirimizi ve yıldırım aşkına tutulduk. Aradan zaman geçti, konuşmaya devam ettik ve evlenmeye karar verdik. Çok şükür mutluyuz. Şubat ayında nikahımızı yaptık, şimdi de eğlencemizi yapıyoruz. Tüm eş ve dostlarla güzel bir güne imza atıyoruz. Eşime Türk geleneklerine göre beyaz gelinlik giydirdik. Kendisi de sevdi gelinliğini. Türkiye'den de oldukça memnun." diye konuştu.

Gelin Leyla da evlendiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Afrikalı geline Denizli'de düğün

Afrikalı geline Denizli'de düğün

Afrikalı geline Denizli'de düğün

Afrikalı geline Denizli'de düğün

Afrikalı geline Denizli'de düğün

Afrikalı geline Denizli'de düğün

Afrikalı geline Denizli'de düğün

Afrikalı geline Denizli'de düğün

Afrikalı geline Denizli'de düğün

Afrikalı geline Denizli'de düğün

Afrikalı geline Denizli'de düğün

Afrikalı geline Denizli'de düğün

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