Afyonkarahisar'da "4. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali" düzenlenecek

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 7-9 Ekim arasında düzenlenecek "4. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali"nin tanıtımı yapıldı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, tanıtım toplantısında, kentin Türkiye'de UNESCO'dan tescil alan 3. gastronomi şehri olduğunu söyledi.

Bu yılki festivalin sloganının 'bizim mutfağımızda sadece yemek değil insan da pişer' olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bu slogan şehrimizin özelliklerini ve Mevlevilik kültürünü barındırıyor. Allah'ın nasip ettiği böylesine verimli bir iklime, birbirinden farklı lezzetlere, yer altı ve yer üstü zenginliklerini her yerde ve her platformda daha da derin bir duyguyla daha da altını çizerek anlatmaya gayret göstereceğiz. Elimizden geldiği kadar da festivalde dile getirmeye çalışacağız. Bu festival, hem ulusal hem de uluslararası anlamda şehrimize çok güzel katkılar sağlayacak."

- 100 metrelik lokum

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de kentin etkinlik ve festivallerle namına yakışır uygarlıkların beşiği halinde geldiğini vurguladı.

Türkiye'de her şehrin gastro kültürüyle ilgili çalışma yaptığını aktaran Yurdunuseven, "Bu yılki festivalde 100 metre uzunluğunda lokum rekoru kıracağız. Bu Afyonkarahisar için güzel bir etkinlik olacak. Büyük Taarruz'un 100. yılına yakışır bir program olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise festivalin Afyonkarahisar'a ve zaferin 100. yılına yakışır şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Programda, Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği (AFPAD) Başkanı Hamza Kalkan da konuşma yaptı.

Toplantıya, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Kübra Teymur, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu, Afyon Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Küçükkurt, aşçılar ve davetliler katıldı.