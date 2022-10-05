AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, başladı.
Tınaztepe Spor Salonu'ndaki müsabakalara 10 ülkeden 1100 sporcu katılıyor.
Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyona, 9 Ekim Pazar günü sona erecek.
Afyonkarahisar'da 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı
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