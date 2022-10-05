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Afyonkarahisar'da 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı

05.10.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, başladı.

Tınaztepe Spor Salonu'ndaki müsabakalara 10 ülkeden 1100 sporcu katılıyor.

Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyona, 9 Ekim Pazar günü sona erecek.

Afyonkarahisar'da 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı

Afyonkarahisar'da 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı

Afyonkarahisar'da 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı

Afyonkarahisar'da 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı

Afyonkarahisar'da 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı

Afyonkarahisar'da 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı

Afyonkarahisar'da 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı

Afyonkarahisar'da 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı

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Afyonkarahisar 15 temmuz

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