YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi

27.08.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla kent merkezinde "Zafer Halk Yürüyüşü" yapıldı.

Yürüyüş öncesi Taş Medrese'de Afyonkarahisar Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği iş birliğiyle Ethem Tem 4. fotoğraf yarışması sergisi açıldı.

Açılışta, Ethem Tem Jüri Özel Ödülü ile ilk üçe giren fotoğrafçılara ödülleri takdim edildi.

Daha sonra İmaret Camisi'nin önünden başlayan yürüyüşe, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve protokol üyeleri ile kente gelen yabancı ülke halk oyunları ekipleri katıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve halk oyunları eşliğinde Bankalar Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Anıtpark önünde sona erdi.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
100 yıl büyük taarruz

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:47
Sabah
06:15
Öğle
13:05
İkindi
16:46
Akşam
19:44
Yatsı
21:06
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.