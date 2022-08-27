Daha sonra İmaret Camisi'nin önünden başlayan yürüyüşe, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve protokol üyeleri ile kente gelen yabancı ülke halk oyunları ekipleri katıldı.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi

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