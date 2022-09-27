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Afyonkarahisar'da çıkan orman yangınında 3 dönüm alan yandı

27.09.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da çıkan orman yangınında 3 dönüm alan yandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'a bağlı Işıklar beldesinde çıkan yangında 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Neneler çeşmesi Ödlek dere mevkisindeki ormanlık alanda öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait personel, itfaiye ekipleri ile 3 helikopter ve 1 uçak sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında ilk belirlemelere göre 3 dönüm ormanlık alan yanarak zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Işıklar Belediyesi personeli Ramazan Gölcük, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın ihbarını alır almaz bölgeye gittiklerini söyledi.

Yangına belediye ekipleriyle müdahale ettiklerini belirten Gölcük, "Şuhut Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipleri de sonradan geldi. Yangından 1 saat sonrada havadan müdahale başladı. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Afyonkarahisar'da çıkan orman yangınında 3 dönüm alan yandı

Afyonkarahisar'da çıkan orman yangınında 3 dönüm alan yandı

Afyonkarahisar'da çıkan orman yangınında 3 dönüm alan yandı

Afyonkarahisar'da çıkan orman yangınında 3 dönüm alan yandı

Afyonkarahisar'da çıkan orman yangınında 3 dönüm alan yandı

Afyonkarahisar'da çıkan orman yangınında 3 dönüm alan yandı

Afyonkarahisar'da çıkan orman yangınında 3 dönüm alan yandı

Afyonkarahisar'da çıkan orman yangınında 3 dönüm alan yandı

Afyonkarahisar'da çıkan orman yangınında 3 dönüm alan yandı

Afyonkarahisar'da çıkan orman yangınında 3 dönüm alan yandı

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yangın Afyonkarahisar orman

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