AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 58 yaşındaki kadının cesedi su deposunda bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığına giden kişi, eşi Havva Ceylan'ın dün akşam saatlerinden itibaren kayıp olduğunu bildirdi.
Bölgede yapılan aramalarda su deposunda Ceylan'ın cansız bedeni bulundu. Cesede ulaşamayan jandarma, bölgeye vidanjör çağırdı. Kuyuya özel ekipmanlarla giren görevliler, cesedi depodan çıkardı.
Ceylan'ın cenazesi otopsi için Bolvadin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma ekipleri, kadının kocasını ifadesi alınmak üzere karakolu götürdü.
Afyonkarahisar'da kayıp kadının cesedi su deposunda bulundu
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