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Afyonkarahisar'da öğretmenler tarihi Frigya Vadisi'ni, halk oyunları videolarıyla tanıtıyor

18.06.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da öğretmenler tarihi Frigya Vadisi'ni, halk oyunları videolarıyla tanıtıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da tarihi Frig Vadisi'nin tanıtımına katkı sunmak isteyen 40 öğretmen, Emre Gölü kıyısında oynadıkları halk oyunlarının videolarını çekti.

Sınıf öğretmeni ve halk oyunları eğitmeni Demet Bozdemir Ünlü, AA muhabirine, topluluktaki öğretmenlerin hepsinin gönüllü olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin okullardaki mesailerinin ardından halk oyunlarını öğrenmek için 5 aydır çalıştığını aktaran Bozdemir, şöyle konuştu:

"Bu sürede öğretmenlerimiz çok büyük fedakarlık gösterdi. Bazıları ilk kez halk oyunları öğrendiklerini söyledi. Ama hepsi de çok istekliydi. Türkiye'mizin 7 bölgesinin en güzel halk oyunlarını öğrendik. Şimdi de öğrendiğimiz halk oyunlarını, Frigya'nın farklı noktalarında oynuyor, videolarını çekiyoruz. Bugün Emre Gölü'ndeyiz. İlerleyen günlerde farklı tarihi mekanlarda da videolar çekeceğiz. Öğretmenlerimizin halk oyunları koreografileriyle Frigya'nın turizmine katkı sunmayı amaçlıyoruz."

Osmanköy Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Mustafa Pektaş da Frigya Halk Oyunları Topluluğu'nda yer almaktan çok mutlu olduğunu kaydetti.

Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Tuğba Özer de topluluğun Frigya'da hünerlerini sergilediğini dile getirdi.

İhsaniye ilçesinde görev yapan öğretmenlerden kurulan Frigya Halk Oyunları Topluluğu, kentte yaklaşık beş aydır, 7 bölgenin yöresel halk oyunlarını öğrendi. Çekilen videolar, sosyal medyada paylaşılacak.

Afyonkarahisar'da öğretmenler tarihi Frigya Vadisi'ni, halk oyunları videolarıyla tanıtıyor

Afyonkarahisar'da öğretmenler tarihi Frigya Vadisi'ni, halk oyunları videolarıyla tanıtıyor

Afyonkarahisar'da öğretmenler tarihi Frigya Vadisi'ni, halk oyunları videolarıyla tanıtıyor

Afyonkarahisar'da öğretmenler tarihi Frigya Vadisi'ni, halk oyunları videolarıyla tanıtıyor

Afyonkarahisar'da öğretmenler tarihi Frigya Vadisi'ni, halk oyunları videolarıyla tanıtıyor

Afyonkarahisar'da öğretmenler tarihi Frigya Vadisi'ni, halk oyunları videolarıyla tanıtıyor

Afyonkarahisar'da öğretmenler tarihi Frigya Vadisi'ni, halk oyunları videolarıyla tanıtıyor

Afyonkarahisar'da öğretmenler tarihi Frigya Vadisi'ni, halk oyunları videolarıyla tanıtıyor

Afyonkarahisar'da öğretmenler tarihi Frigya Vadisi'ni, halk oyunları videolarıyla tanıtıyor

Afyonkarahisar'da öğretmenler tarihi Frigya Vadisi'ni, halk oyunları videolarıyla tanıtıyor

Afyonkarahisar'da öğretmenler tarihi Frigya Vadisi'ni, halk oyunları videolarıyla tanıtıyor

Afyonkarahisar'da öğretmenler tarihi Frigya Vadisi'ni, halk oyunları videolarıyla tanıtıyor

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