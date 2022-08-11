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Afyonkarahisar'da sağanak bazı tarım arazilerine zarar verdi

11.08.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da sağanak bazı tarım arazilerine zarar verdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

Sağanak, bazı mahallelerdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerinde su baskını yaşandı.

Bölgede bazı tarım arazileri, su baskını nedeniyle zarar gördü.

Afyonkarahisar'da sağanak bazı tarım arazilerine zarar verdi

Afyonkarahisar'da sağanak bazı tarım arazilerine zarar verdi

Afyonkarahisar'da sağanak bazı tarım arazilerine zarar verdi

Afyonkarahisar'da sağanak bazı tarım arazilerine zarar verdi

Afyonkarahisar'da sağanak bazı tarım arazilerine zarar verdi

Afyonkarahisar'da sağanak bazı tarım arazilerine zarar verdi

Afyonkarahisar'da sağanak bazı iş yerlerine zarar verdi

Afyonkarahisar'da sağanak bazı iş yerlerine zarar verdi

Afyonkarahisar'da sağanak bazı iş yerlerine zarar verdi

Afyonkarahisar'da sağanak bazı iş yerlerine zarar verdi

Afyonkarahisar'da sağanak bazı iş yerlerine zarar verdi

Afyonkarahisar'da sağanak bazı iş yerlerine zarar verdi

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Sandıklı su baskını arazi

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