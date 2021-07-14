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Afyonkarahisar'da tarladaki yangına müdahale ederken dumandan etkilenen kişi öldü, eşi yaralandı

14.07.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da tarladaki yangına müdahale ederken dumandan etkilenen kişi öldü, eşi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, tarladaki yangını önlemek isterken dumandan etkilenen yaşlı adam öldü, eşi yaralandı.

İlçeye bağlı Ürküt köyünde evinin bahçesindeki kuru otları temizlemek isteyen Hüseyin Öksüz (88), ateş yaktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bahçenin yanındaki tarım arazisine sıçradı.

Öksüz, eşi Fatma Öksüz ile birlikte yangını söndürmek için müdahalede bulundu. Yangını görerek tarlaya gelen köylüler, dumandan etkilenen Hüseyin Öksüz'ü yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Öksüz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Vücudunda yanıklar bulunan Fatma Öksüz, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Afyonkarahisar'da tarladaki yangına müdahale ederken dumandan etkilenen kişi öldü, eşi yaralandı

Afyonkarahisar'da tarladaki yangına müdahale ederken dumandan etkilenen kişi öldü, eşi yaralandı

Afyonkarahisar'da tarladaki yangına müdahale ederken dumandan etkilenen kişi öldü, eşi yaralandı

Afyonkarahisar'da tarladaki yangına müdahale ederken dumandan etkilenen kişi öldü, eşi yaralandı

Afyonkarahisar'da tarladaki yangına müdahale ederken dumandan etkilenen kişi öldü, eşi yaralandı

Afyonkarahisar'da tarladaki yangına müdahale ederken dumandan etkilenen kişi öldü, eşi yaralandı
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