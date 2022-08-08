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Afyonkarahisar'da "Termal Turizm Festivali" başladı

08.08.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da "Termal Turizm Festivali" başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen "Termal Turizm Festivali" çeşitli etkinliklerle başladı.

Belediyenin organizasyonuyla Hüdai Kaplıcaları'ndaki festivalin ilk gününde, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve beraberindekiler vatandaşlara aşure ikram etti, alana kurulan stantları ziyaret etti.

Animasyon ve sahne şovlarıyla başlayan festivalde, Dj Doğukan Alsay ile Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut konser verdi.

Havanın yağışlı olmasına rağmen vatandaşlar konsere ilgi gösterdi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, günün anısına sanatçılar, Kurtuluş Kuş ile Burak Bulut'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Çöl, AA muhabirine, yağmurlu bir yaz akşamında muhteşem konserle festivalin ilk gününü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yağışa rağmen festivalin ilk gününe yoğun katılım olduğunu dile getiren Çöl, şöyle konuştu:

"Sandıklı için ne yapsak azdır. Güzel bir yağmurlu akşamda festivalimize gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Konser etkinliklerimiz burada 4 gün boyunca devam edecek. Rahmetle ve bereketle beraber, termal turizm festivalimizi sürdüreceğiz. İnşallah, Sandıklı'da daha güzel organizasyonlara imza atmaya her zaman hazırız."

Öte yandan tekerlekli sandalyede konseri izleyen kelebek hastası İlayda Uzunkaya'nın yağmurda ıslanmasın diye sahneye alınması takdir edildi.

Afyonkarahisar'da "Termal Turizm Festivali" başladı

Afyonkarahisar'da "Termal Turizm Festivali" başladı

Afyonkarahisar'da "Termal Turizm Festivali" başladı

Afyonkarahisar'da "Termal Turizm Festivali" başladı

Afyonkarahisar'da "Termal Turizm Festivali" başladı

Afyonkarahisar'da "Termal Turizm Festivali" başladı

Afyonkarahisar'da "Termal Turizm Festivali" başladı

Afyonkarahisar'da "Termal Turizm Festivali" başladı

Afyonkarahisar'da "Termal Turizm Festivali" başladı

Afyonkarahisar'da "Termal Turizm Festivali" başladı

Afyonkarahisar'da "Termal Turizm Festivali" başladı

Afyonkarahisar'da "Termal Turizm Festivali" başladı

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