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Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumuna tatilci ilgisi

23.07.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumuna tatilci ilgisi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Kurban Bayramı nedeniyle hareketlenen, tatilcilerin önemli mola güzergahlarından Afyonkarahisar'da, özellikle lokum ve kaymak satan esnafın yüzü güldü.

Tatile gelen ve güzergah üzerinde seyahat edenler, Uzun Çarşı'daki Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumu başta olmak üzere yöresel lezzetleri sucuk, kaymak ve tatlı alışverişinde bulunuyor. Çarşıda yaşanan ekonomik hareketlilik de esnafının yüzünü güldürüyor.

Lokumcu esnafı Ahmet Önder, AA muhabirine, 9 günlük tatili fırsat bilenlerle ile Ege ve Akdeniz'de tatilden dönenlerin alışveriş için uğradığını söyledi.

Uzun Çarşı'da yöresel lezzet; lokum, sucuk, kaymak ve tatlı satışlarının yoğun olduğunu aktaran Önder, yaşanan ekonomik hareketliliğin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Lokumcu Ömer Altınay da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla çarşının canlandığını söyledi.

Tatil için Kocaeli'den Afyonkarahisar'a gelen Fatma Çoker ise memleketine dönüş öncesi kentteki esnaftan lokum ve sucuk aldığını kaydetti.

Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumuna tatilci ilgisi

Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumuna tatilci ilgisi

Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumuna tatilci ilgisi

Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumuna tatilci ilgisi

Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumuna tatilci ilgisi

Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumuna tatilci ilgisi

Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumuna tatilci ilgisi

Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumuna tatilci ilgisi

Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumuna tatilci ilgisi

Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumuna tatilci ilgisi

Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumuna tatilci ilgisi

Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumuna tatilci ilgisi
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cuma

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Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Cuma

Ballıpınar Eczanesi
Merkez
Ümıt Eczanesi
Merkez
Yörükoglu Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
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