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Ağızları sulandıran lezzet karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarık malzemeleri nelerdir? Karnıyarık yapmanın püf noktaları nelerdir?

18.02.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karnıyarık zahmetsiz yapımı, besin değerleri açısından iyi olması ve lezzeti dolayısı ile yediklerine dikkat eden kişilerin, ev hanımlarının vazgeçilmezi. Hazırlanışı kolay olan karnıyarık yemeğinin yapımı sırasında püf noktalara dikkat edildiği takdirde ağızları sulandıran bir lezzet ortaya çıkıyor. Ağızları sulandıran lezzetlerden biri olan karnıyarık ev hanımlarının gözdesi. Karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarık malzemeleri nelerdir? Karnıyarık yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte detaylar.

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan karnıyarık yapının kolay olması ve zahmetsiz tarifi nedeniyle sıkça ev hanımları tarafından tercih ediliyor. Karbonhidrat, protein ve yağ gibi besin değerleri açısından ideal olan karnıyarık folik asit, potasyum, lif ve protein bakımından oldukça zengin bir yemek olması nedeniyle de tercih edilen yemeklerden biri olmayı sürdürüyor. Ağızları sulandıran lezzeti ile meşhur karnıyarık tarifi ve yapımı son derece basit. Karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarık malzemeleri nelerdir? Karnıyarık yapmanın püf noktaları nelerdir? sorularının yanıtı ve karnıyarık tarifine ilişkin detaylar haberimizde...

AĞIZLARI SULANDIRAN LEZZET: KARNIYARIK

Karnıyarık sunumu ve lezzeti açısından sofraların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Karnıyarık tarifi karmaşık gibi görünse de yapımı son derece basit yemeklerden biri. Yemeğin yapımında öne çıkan konulardan biri püf noktalara dikkat edilmesi gerektiğidir.

KARNIYARIK NASIL YAPILIR?

KARNIYARIK NASIL YAPILIR?
Öncelikle karnıyarık için gerekli olan patlıcan, kıyma, soğan, domates, yeşil biber, sarımsak, salça, sıvı yağ ve tuz gibi gerekli malzemeler hazır edilmelidir. Patlıcanları alaca soyup acılarının çıkması için 30 dakika kadar tuzlu suda beklettikten sonra yapımına başlanabilir. İşte karnıyarık tarifi...

KARNIYARIK MALZEMELERİ NELERDİR?

KARNIYARIK MALZEMELERİ NELERDİR?
6 adet patlıcan (küçük ve çekirdeksiz olmasına dikkat edin), 200 gram kıyma, 2 adet kuru soğan, 1 adet domates, 8 adet yeşil biber, 4 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı salça, Sıvı yağ, Tuz, Karabiber, Kırmızıbiber

KARNIYARIK TARİFİ

KARNIYARIK TARİFİ
30 dakika boyunca tuzlu suda bekletilen karnıyarık kağıt havluyla iyice kurulanıp az yağda kızartılır. Patlıcanlar tavadan aldıktan sonra tavayı yıkamadan sırasıyla soğanlar, sarımsaklar, kıyma, 4 adet biber, 1 adet domates, tuz ve baharat eklenerek kavurulur. Üzerine 1 çay bardağı kadar sıcak su eklenip sos kıvamına getirildikten sonra 5 dakika kadar kaynatılan patlıcanlar tepsiye yerleştirilir. Sonrasında ortalarını boydan boya yarıp içlerini bastırarak kıymalı sosa yer açılmalıdır. Oluşan boşluk sosla doldurulduktan sonra diğer domates ve kalan biberler irice doğranarak patlıcanların üzerine yerleştirilir. Ayrı bir yerde bir kaşık salçayı 1 kase sıcak suyla iyice açılmalıdır. Tepside patlıcanlardan kalan boşluklara gezidirildikten sonra yemeğin pişirilmesi için tepsifırına hazır hale gelir. 170 derecede 20-25 dakika kadar pişirilen yemeğin çıkınca üzerine kıyılmış maydanoz koyularak süslenebilir.

KARNIYARIK YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

KARNIYARIK YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?
Patlıcanların yağ çekmemesi ve acısının çıkması için tuzlu suda bekletilmesi gerekmektedir. Patlıcanları yıkadıktan sonra yağ ile etkileşime girmemesi için iyice kurulamalısınız. Karnıyarığınızın lezzetli olması için patlıcanları kızartarak yapmalısınız. Karnıyarığınızı pişirirken kendi fırınınızın sıcaklık ayarını ve süresini göz önünde bulundurmalısınız.
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karnıyarık tarifi
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