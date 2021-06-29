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  4. Ağlak Arif filmi nerede ve ne zaman çekildi? Ağlak Arif filminin oyuncuları kimdir?

Ağlak Arif filmi nerede ve ne zaman çekildi? Ağlak Arif filminin oyuncuları kimdir?

29.06.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Celil Nalçakan, Hande Katipoğlu, Wilma Elles ve Paşhan Yılmazel gibi isimlerin yer aldığı Ağlak Arif filmi, televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Komedi türünde yer alan Ağlak Arif filminin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. 99 dakika olan film, zengin bir iş insanı olan Arif’in ikinci karısının kendisini terk etmesi ile başlıyor. Peki Ağlak Arif filmi nerede çekildi?

Ağlak Arif filmi, beyaz perdeden sonra tekrar televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Komedi türündeki filmin başrollerinde Celil Nalçakan yer alırken, Nalçakan’a Hande Katipoğlu, Paşhan Yılmazel ve Wilma Elles eşlik ediyor. Filmin televizyon ekranlarında yayınlanması ile beraber, Ağlak Arif filminin oyuncuları ve filmin nerede çekildiği merak edildi.

Ağlak Arif filmi nerede çekildi?

Ağlak Arif filmi, İstanbuş’un çeşitli semtlerinde çekilmiştir.

Ağlak Arif konusu

Ağlak Arif konusu
Zengin bir iş insanı olan Arif, ikinci karısının kendisini terk etmesinden korktuğu için küçük bir yalan söyler. Ancak söylediği bu yalan Arif’in başına türlü belalar açar. Arif, ne eskisini ne yenisini memnun edemez, yalanlarına başkalarını da katınca işler sarpa sarar.

Ağlak Arif Oyuncuları

Ağlak Arif Oyuncuları
Ağlak Arif filminin oyuncu kadrosunda; Celil Nalçakan, Hande Katipoğlu, Paşhan Yılmazel , Wilma Elles, Goncagül Sunar yer alıyor.

Celil Nalçakan kimdir?

Celil Nalçakan kimdir?
Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve elektrik teknisyeni babanın çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.
Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği bölümüne giren Celil Nalçakan, 7 yıl sonra okulu bırakarak Sivas Devlet Tiyatrosu’na girmiştir.
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Anahtar Kelimeler:
Celil Nalçakan Paşhan Yılmazel Wilma Elles
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