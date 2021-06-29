Ağlak Arif filmi nerede ve ne zaman çekildi? Ağlak Arif filminin oyuncuları kimdir?

Ağlak Arif filmi, beyaz perdeden sonra tekrar televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Komedi türündeki filmin başrollerinde Celil Nalçakan yer alırken, Nalçakan’a Hande Katipoğlu, Paşhan Yılmazel ve Wilma Elles eşlik ediyor. Filmin televizyon ekranlarında yayınlanması ile beraber, Ağlak Arif filminin oyuncuları ve filmin nerede çekildiği merak edildi.

Ağlak Arif konusu

Zengin bir iş insanı olan Arif, ikinci karısının kendisini terk etmesinden korktuğu için küçük bir yalan söyler. Ancak söylediği bu yalan Arif’in başına türlü belalar açar. Arif, ne eskisini ne yenisini memnun edemez, yalanlarına başkalarını da katınca işler sarpa sarar.