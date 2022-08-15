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Ağrı ve Iğdır'dan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

15.08.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı ve Iğdır'dan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen Ağrı ve Iğdır'dan ülkelerine gönderildi.

Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

Bu kapsamda Ağrı'dan 25 ve Iğdır'dan 111 olmak üzere toplamda 136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilerek Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi.

Buradaki pasaport ve güvenlik işlemleri tamamlanan göçmenler, charter seferleriyle Kabil'e gönderildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla 6-15 Ağustos arasında giriş yapan 1042 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Iğdır'dan yapılan 7 charter seferiyle ülkelerine gönderildi.

Iğdır'dan 1 Ocak itibariyla gönderilen yabancı sayısı 3 bin 914'e ulaştı.

Ağrı ve Iğdır'dan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Ağrı ve Iğdır'dan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Ağrı ve Iğdır'dan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Ağrı ve Iğdır'dan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Ağrı ve Iğdır'dan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Ağrı ve Iğdır'dan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Ağrı ve Iğdır'dan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Ağrı ve Iğdır'dan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Ağrı ve Iğdır'dan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Ağrı ve Iğdır'dan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Ağrı ve Iğdır'dan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Ağrı ve Iğdır'dan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Iğdır Afganistan

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