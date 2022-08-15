Bu kapsamda Ağrı'dan 25 ve Iğdır'dan 111 olmak üzere toplamda 136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilerek Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi.

Ağrı ve Iğdır'dan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

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