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Ağrı'da bayram trafiği havadan denetlendi

12.07.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da bayram trafiği havadan denetlendi

Ağrı'da, jandarma ekiplerince Kurban Bayramı dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timleri, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak ve ihlallerin önlenmesi amacıyla helikopter destekli trafik denetim programı düzenledi.

Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Murat Bulut, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Binbaşı İsa Çamcı ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Trafik Kısım Amiri Mahmut Alp, İl Jandarma Komutanlığından havalanan helikopterle denetime çıktı.

Vali Yardımcısı Şenkon ve beraberindekiler, Ağrı-İran kara yolu güzergahında bulunan Taşlıçay ve Diyadin ilçeleri ile yol kontrol uygulama noktalarındaki trafik yoğunluğunu havadan inceledi.

Ekipler, sorumluluk alanındaki yollarda ve yol kontrol uygulama noktalarında da denetimlerini sürdürüyor.

Ağrı'da bayram trafiği havadan denetlendi

Ağrı'da bayram trafiği havadan denetlendi

Ağrı'da bayram trafiği havadan denetlendi

Ağrı'da bayram trafiği havadan denetlendi

Ağrı'da bayram trafiği havadan denetlendi

Ağrı'da bayram trafiği havadan denetlendi

Ağrı'da bayram trafiği havadan denetlendi

Ağrı'da bayram trafiği havadan denetlendi

Ağrı'da bayram trafiği havadan denetlendi

Ağrı'da bayram trafiği havadan denetlendi

Ağrı'da bayram trafiği havadan denetlendi

Ağrı'da bayram trafiği havadan denetlendi

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