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Ağrı'da mimarisiyle ilgi odağı olan cami ibadete açıldı

27.08.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da mimarisiyle ilgi odağı olan cami ibadete açıldı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan, içerisinde kütüphane ve konferans salonu bulunan cami törenle hizmete açıldı.

Eleşkirt'li hayırsever iş adamı Nimetullah Kaya tarafından 2016 yılında 9 bin metrekarelik alan üzerinde temeli atılan İbrahim Halil Kaya Camisi'nin yapımı tamamlandı.

Açılış töreninde konuşan Vali Osman Varol, caminin mimarisi ve konseptinin çok güzel olduğunu söyledi.

Türk-İslam medeniyetinde şehirlerin mescitlerin etrafında kurulduğunu belirten Varol, şunları kaydetti:

"Medeniyetimizin geçtiği yerlerde bu izi görebilirsiniz. Bu güzel ecdadın ve medeniyetin evlatları bu güzel gelenekten vazgeçmiyor. Gurbette yaşasalar da doğduğu toprakları unutmamış Türk-İslam medeniyetinin temeli olan bu külliyeyi buraya kazandırmıştır. Hayırsever iş adamımız burayı yaparken büyük bir cesaret göstererek çok güzel ve farklı bir mimariyle bizim medeniyetimize zenginlik katacak şekilde camiyi yaptırmıştır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum."

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ise camilerin İslam'ın mührü olduğunu belirterek, geçmişte bölgede terör olduğunu ve bu sorunun ortadan kalkmasıyla insanların da buraya yatırım yapmaya başladığını ifade etti.

Ağrı'da mimarisiyle ilgi odağı olan cami ibadete açıldı

Ağrı'da mimarisiyle ilgi odağı olan cami ibadete açıldı

Ağrı'da mimarisiyle ilgi odağı olan cami ibadete açıldı

Ağrı'da mimarisiyle ilgi odağı olan cami ibadete açıldı

Ağrı'da mimarisiyle ilgi odağı olan cami ibadete açıldı

Ağrı'da mimarisiyle ilgi odağı olan cami ibadete açıldı

Ağrı'da mimarisiyle ilgi odağı olan cami ibadete açıldı

Ağrı'da mimarisiyle ilgi odağı olan cami ibadete açıldı

Ağrı'da mimarisiyle ilgi odağı olan cami ibadete açıldı

Ağrı'da mimarisiyle ilgi odağı olan cami ibadete açıldı

Ağrı'da mimarisiyle ilgi odağı olan cami ibadete açıldı

Ağrı'da mimarisiyle ilgi odağı olan cami ibadete açıldı
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