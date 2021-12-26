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Ağrı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

26.12.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Ağrı'da bir araya gelen gönüllüler, yağışların ardından beyaza bürünen dağlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Gece hava sıcaklarının sıfırın altında 25 dereceyle ölçüldüğü kentte, Türk Kızılay Şubesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yaban hayvanlarına yönelik çalışmalara başladı.

Ekiplerle yaban hayvanlarının yaşadığı bölgelere giden gönüllüler, bir süre yürüdükten sonra beraberlerinde götürdükleri yemleri belirlenen alanlara bıraktı.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, gazetecilere, bu yıl da yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışmasına başladıklarını söyledi.

Kentte dondurucu soğukların etkili olduğunu belirten Tatlı, şöyle konuştu:

"Hava çok soğuk ve kar yağışının ardından her yer beyaz örtüyle kaplandı. Bu yüzden yaban hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Sürekli doğadaki kurtlar, tilkiler ve diğer yaban hayvanları için doğaya yem ve yiyecek bırakacağız. Gönüllülerin de katılımıyla bu faaliyeti geniş katılımlı gerçekleştirdik. Gönüllüler üşüdü ama doğadaki hayvanlar için güzel bir faaliyet oldu. 1 ton yemi yaşam alanlarına bıraktık."

Ekiplerin yaptığı çalışma drone ile görüntülendi.

Ağrı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Ağrı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Ağrı'da yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Ağrı'da yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Ağrı'da yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Ağrı'da yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Ağrı'da yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Ağrı'da yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Ağrı'da yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Ağrı'da yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Ağrı'da yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Ağrı'da yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

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