Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Gözucu köyünde yaşanan selde ev ve ahırlar zarar gördü

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Gözucu köyünde meydana gelen selde ev ve ahırlarda hasar oluştu.

İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki köyde etkili olan sağanak sonrası dere taştı.

Haber verilmesi üzerine Gözucu köyüne, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sel sırasında kalp krizi geçirdiği aktarılan Emine Ülker'in hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdiği, rahatsızlanan bir kadının ise Taşlıçay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Kaymakam Murtaza Ersöz ve Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir'in de incelemelerde bulunduğu köyde bir ev yıkıldı, çok sayıda ev ve ahır ise hasar gördü.

Belediye Başkanı Taşdemir, AA muhabirine, sel nedeniyle köyde hasar oluştuğunu söyledi.

Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yaralarını sarmak için çalışma başlattığını belirten Taşdemir, "Sel nedeniyle bir ev tamamen yıkıldı. Yaklaşık 6 ev de zarar gördü, hayvanlar da telef oldu. Bir teyzemiz de kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırılırken yolda vefat etti." diye konuştu.

Selden zarar gören köy, AA ekibi tarafından drone ile görüntülendi.