Ahbap gönüllüleri Samsun ve Tokat'ta çevre temizliği yaptı

SAMSUN/ Samsun ve Tokat'ta faaliyet gösteren Ahbap gönüllüleri, düzenledikleri "Kirletme, temizle" etkinliği kapsamında çevre temizliği yaptı.

Körfez Mahallesi'nde toplanarak sahil şeridini temizleyen gönüllüler, topladıkları evsel atık ve plastik çöpleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim etti.

Ahbap Samsun Başkan Yardımcısı Kemal Koç, AA muhabirine, hayvana, doğaya, insana hizmet etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye genelinde bu kapsamda oluşturdukları çalışma gruplarıyla çeşitli projeler yürüttüklerini ifade eden Koç, "Bu etkinlikleri sık sık yapıyoruz. Daha temiz daha güzel ve daha yaşanabilir bir dünya için uğraşıyoruz." dedi.

- Tokat

Kent merkezinde bulunan Yeşilırmak kenarında yapılan etkinlikte çevre kirliliğine dikkati çekmek isteyen Ahbap gönüllüleri, belediye temizlik ekipleriyle çöp topladı.

Ahbap Tokat Çevre Grubu Başkanı Özkan Armağan, "TOKİ'ye kadar Yeşilırmak kenarında temizlik çalışması yaptık. Pandemi nedeniyle 2 senedir gerçekleştiremediğimiz kirletme temizle etkinliklerini bu hafta sonu ülkemizin pek çok şehriyle aynı anda gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz." diye konuştu." dedi.