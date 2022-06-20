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Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki 100 mezar taşı restore edildi

20.06.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki 100 mezar taşı restore edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te uygulanan "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor" projesi kapsamında, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki 100 mezar taşı restore edildi.

Ortak Kültür Mirası Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı çerçevesinde desteklenen, Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) tarafından yürütülen proje tamamlandı.

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda geçen yıl nisan ayından bu yana yürütülen proje kapsamında restorasyonu tamamlanan mezar taşlarının tanıtımı için program düzenlendi.

Mezarlığın girişinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kaymakam Fikret Dağ, söz konusu projenin sonuna geldiklerini belirtti.

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da tüm üniversitelerin mezarlık alanının ihyası için çalışma yapması gerektiğini ifade ederek, "Bu miras, bizden sonraki nesillere de ulaştırılacak kadar kıymet arz edecek niteliktedir. En büyük Türk İslam mezarlığı bu ülkedeyse, bu ülkenin tapu senedi burasıdır ve burası sizin öz yurdunuzdur." dedi.

ADER Başkanı Samet Adıyaman ise projeyi bugüne kadar güzel bir şekilde yürüttüklerini bildirerek, "Burada tarihi bir anı yaşıyoruz. Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan 100'ün üzerinde mezar taşının açılışını yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Eski Ahlat Şehri Kazı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz, restore edilen mezar taşları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki 100 mezar taşı restore edildi

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki 100 mezar taşı restore edildi

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki 100 mezar taşı restore edildi

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki 100 mezar taşı restore edildi

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki 100 mezar taşı restore edildi

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki 100 mezar taşı restore edildi

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki 100 mezar taşı restore edildi

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki 100 mezar taşı restore edildi

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki 100 mezar taşı restore edildi

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki 100 mezar taşı restore edildi

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki 100 mezar taşı restore edildi

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki 100 mezar taşı restore edildi

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