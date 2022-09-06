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Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu hakkında flaş iddia! Eğer gerçekse...

06.09.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya yoğun tepki vardı. Galatasaraylı taraftarlar maçın hakeminin adil olmadığı ve kötü bir maç yönettiğini iddia etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da maç sonunda Yaşar Kemal Uğurlu hakkında flaş ifadeler kullandı. Tecrübeli yorumcu Ahmet Çakar ise Yaşar Kemal Uğurlu hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.

Galatasaray-Gaziantep FK maçının yankıları devam ediyor. Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu için her koldan tepki yağıyor. Okan Buruk'un ardından Ahmet Çakar da maçın hakemine tepki gösterdi.

"İLETİŞİMİ ZAYIF BİR HAKEM"

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Okan Buruk, "Maç öncesinde Yaşar Kemal Uğurlu ismini görünce endişe taşımaya başladık, yalan söylemeyeceğim. Başakşehir ile çıktığım son maçta da yine yanlış bir kırmızı kart göstermişti. O performans şaşırtmadı beni. İletişimi zayıf bir hakem. Tabii ki Galatasaray Kulübü'nün geçen seneden gelen bir hafızası var. Bu sene de aynı şekilde başlaması bizi rahatsız ediyor. Tabii ki yine bir MHK ve TFF var. VAR hakemleri farklı bir statü aldı. Bunun için de hata yapmalarını istemiyoruz, hataların neden olduğunu da çözemiyoruz. 3 kişi otursak doğru kararı veririz, neden verilemediğini anlamıyoruz. Sadece bize karşı değil. Ama tabii hiçbir şekilde kötü bir niyet aramıyoruz. Bundan sonraki maçlarda isteğimiz, daha iyi hazırlansınlar, daha konsantre olsunlar. Benim isteğim hakemler biz nasıl hazırlanıyorsak, öyle hazırlansın." demişti.

AHMET ÇAKAR: "KESİNLİKLE GİZLİ AJANDASI VAR"

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Ahmet Çakar: "Yaşar Kemal Uğurlu Türkiye liglerinin en tehlikeli hakemi. Kesinlikle gizli ajandası var. Bunu sadece yüzde 100 hatalı olarak gösterdiği kırmızı karttan dolayı söylemiyorum. Bazen detaylarla takımları ve taraftarı öylesine tahrik ediyor ki, dün gece de hem taraftarı hem takımı ince ince tahrik etti. Bana göre bir gün bile camiada tutulmaması gereken bir hakem." (SABAH)

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇINDAN KARELER

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