Ahmet Çakar ile Murat Sancak canlı yayında birbirine girdi! ''Bir daha bu programa katılmam!''

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ahmet Çakar ile canlı yayında hararetli bir kavga yaşadı. Çakar'ın Belhanda hakkında söylediği ifadelerden rahatsız olan ve çok sinirlenen Sancak, bir daha Beyaz TV'ye katılmayacağını ifade etti.

"YAŞINDAN BAŞINDAN UTAN!"

Murat Sancak’tan Ahmet Çakar’a: “Yaşından başından utan! 2013’teki penaltıyı koyuyorsunuz, bunun size neyini açıklayayım? Ortalığı karıştırmaktan, kızıştırmaktan başka bir yapmıyorsunuz! Spor camiasına, Adana Demirspor camiasına zarar veriyorsunuz. Bir daha bu programa katılmam!”

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