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  4. Ahmet Çakar ile Murat Sancak canlı yayında birbirine girdi! ''Bir daha bu programa katılmam!''

Ahmet Çakar ile Murat Sancak canlı yayında birbirine girdi! ''Bir daha bu programa katılmam!''

20.09.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, dün gece Beyaz TV'nin hazırladığı spor programına konuk oldu. Ahmet Çakar ile sert bir tartışma yaşayan Sancak, sosyal medyada gündem oldu. Çakar'ın Belhanda hakkında söylediği ifadelerden rahatsız olan Sancak çok büyük tepki gösterdi. Tansiyonun yükseldiği dakikalarda ikilinin atışmaları kısa sürede en çok konuşulan olaylar arasına girdi.

Younes Belhanda

Younes Belhanda

FAS Fas
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ahmet Çakar ile canlı yayında hararetli bir kavga yaşadı. Çakar'ın Belhanda hakkında söylediği ifadelerden rahatsız olan ve çok sinirlenen Sancak, bir daha Beyaz TV'ye katılmayacağını ifade etti.

"YAŞINDAN BAŞINDAN UTAN!"

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Murat Sancak’tan Ahmet Çakar’a: “Yaşından başından utan! 2013’teki penaltıyı koyuyorsunuz, bunun size neyini açıklayayım? Ortalığı karıştırmaktan, kızıştırmaktan başka bir yapmıyorsunuz! Spor camiasına, Adana Demirspor camiasına zarar veriyorsunuz. Bir daha bu programa katılmam!”

İŞTE O ANLAR

BELHANDA FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Adana Demirspor belhanda fenerbahçe galatasaray
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