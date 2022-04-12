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Aigai Antik Kenti'nde ziyaretçi yoğunluğu! Bir yılda 15 katına çıktı

12.04.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Köseler Köyü’nün 2 kilometre güneyindeki Gün Dağı’nın üzerinde bulunan Aigai Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sonucunda binlerce antik eserler keşfedildi. Tarihi milattan önce 8'inci yüzyıla dayanan 12 Aiol kentine olan ilgi son bir yılda arttı.

Aigai Antik Kenti'nde meydan gelen yeni keşiflerle birlikte turistlerin cazibe merkezi haline gelen yerleşim yerinde son 1 yılda ziyaretçi sayısı 15 bine yaklaştı. Aigai Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, 2004'te kazı çalışmaları başladığında kentin ortalama 1000 olan ziyaretçi sayısının günden güne artığını dile getirdi.

AKIN ETTİLER

Yunusemre ilçesi Köseler Mahallesi sınırlarındaki, tarihi 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanan Aigai Antik Kenti'nde devam eden kazılar, ziyaretçi ilgisini artırdı.
Kazıların başladığı 2004'te ortalama 1000 olan ziyaretçi sayısı, katlanarak arttı. Aigai Antik Kenti'nde süren kazılara başkanlık eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, son 1 yılda kentin 15 bin ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.
Mayıs ayı itibarıyla 2022 kazı çalışmalarının başlayacağını belirten Doç. Dr. Sezgin, "Uzun bir süre pandemi dönemi yaşadık. Malum hepimiz evlerimizde çok sıkıldık. Bunun neticesinde geçen yıldan itibaren ziyaretçi sayılarında büyük artış görüyoruz. Bulunduğu coğrafya ve doğası gereği çok yeşillik bir alan. İki tarafından dere akıyor. Bu açıdan gezmesi keyifli bir yer. Bu nedenle özellikle bahar aylarda ziyaretçi sayılarının da çok ciddi bir şekilde arttığını görüyoruz. Kazılar 2004 yılında başladı ve giderek hızlanmaya başladı. İki temel vizyonumuz var. Biri bilimsel açıdan yaptığımız arkeolojik kazılar, diğeri kentin ziyaretçiler açısından gezinebilirliği üzerinde çalışıyoruz. 2004 yılından beridir üzerinde çalıştığımız ve antik yolların açığa çıkarılma çalışmalarımızın ziyaretçi sayısı üzerinde etkili olduğunu gördük. Ziyaretçiler kentte geldikleri vakit, 2000 yıllık yollardan yürüyorlar ve bundan da çok keyif aldıklarını görüyoruz" dedi.

MANİSA ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK

MANİSA ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK
Doç. Dr. Sezgin, antik kentten çıkarılan eserlerin, yapımı süren ve kısa zamanda açılması planlanan Manisa Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini belirtip, "Uzun yıllardır çalışıldığı için elimizde çok sayıda eser var. Bunların büyük bir kısmı Manisa Arkeoloji Müzesi'nde. Yeni yapılmakta olan Manisa Arkeoloji Müzesi, modern çağa uygun, iyi bir şekilde hizmet verecek. Yakın zamanda da açılacağını düşünüyorum. Orada Aigai için 2 adet özel tasarlanmış salon olacak. Birinde Aigai meclis heykelleri sergilenecek, ikinci salonda ise diğer eserler" dedi.

"İLK DEFA GÖRDÜM, ÇOK SEVDİM"

"İLK DEFA GÖRDÜM, ÇOK SEVDİM"
İzmir Aliağa'dan antik kenti ziyarete gelen Abdullah Yerli (56), "Aigai'yi ilk defa gördüm. Çok sevdim. Bundan sonra sık sık geleceğim" diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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