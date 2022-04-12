Aigai Antik Kenti'nde ziyaretçi yoğunluğu! Bir yılda 15 katına çıktı

Mayıs ayı itibarıyla 2022 kazı çalışmalarının başlayacağını belirten Doç. Dr. Sezgin, "Uzun bir süre pandemi dönemi yaşadık. Malum hepimiz evlerimizde çok sıkıldık. Bunun neticesinde geçen yıldan itibaren ziyaretçi sayılarında büyük artış görüyoruz. Bulunduğu coğrafya ve doğası gereği çok yeşillik bir alan. İki tarafından dere akıyor. Bu açıdan gezmesi keyifli bir yer. Bu nedenle özellikle bahar aylarda ziyaretçi sayılarının da çok ciddi bir şekilde arttığını görüyoruz. Kazılar 2004 yılında başladı ve giderek hızlanmaya başladı. İki temel vizyonumuz var. Biri bilimsel açıdan yaptığımız arkeolojik kazılar, diğeri kentin ziyaretçiler açısından gezinebilirliği üzerinde çalışıyoruz. 2004 yılından beridir üzerinde çalıştığımız ve antik yolların açığa çıkarılma çalışmalarımızın ziyaretçi sayısı üzerinde etkili olduğunu gördük. Ziyaretçiler kentte geldikleri vakit, 2000 yıllık yollardan yürüyorlar ve bundan da çok keyif aldıklarını görüyoruz" dedi.