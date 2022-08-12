YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık huzurevini ziyaret etti:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık huzurevini ziyaret etti:

12.08.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çok gelişmiş ülkelerde bile pandemi döneminde yeterince ciddi tedbir alınamadığı için çok sayıda yaşlı insanın vefatıyla karşı karşıya kaldık ama bizde bu oran çok düşük. Bizde bu oran yüzde 4,4."

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'de Kovid-19'a yakalanıp hayatını kaybeden yaşlı oranının birçok gelişmiş ülkeye göre daha az olduğunu söyledi.

Bakan Yanık, Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Burada yaşamlarını sürdüren vatandaşlarla sohbet eden Yanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde Kovid-19 hastalığına yakalanıp hayatını kaybeden yaşlı oranının dünyada yüzde 35 ile 80 arasında değiştiğini söyledi. Türkiye'de bu oranın çok daha düşük olduğuna dikkati çeken Yanık, "Çok gelişmiş ülkelerde bile pandemi döneminde yeterince ciddi tedbir alınamadığı için çok sayıda yaşlı insanın vefatıyla karşı karşıya kaldık ama bizde bu oran çok düşük. Gönül tabi ki çok daha az olmasını isterdi ama bu oran kıyas kabul etmeyecek kadar düşük. Bizde bu oran yüzde 4,4." ifadelerini kullandı.

Sosyal hizmet olanakları bakımından Türkiye'nin birçok ülkeye göre daha iyi konumda olduğunu dile getiren Yanık, ülkenin sosyal hizmetler anlamında dünyayla yarışır durumda bulunduğunu kaydetti.

Yanık, Türkiye'nin yaşlılara, çocuklara ve engellilere sağladığı hizmetlerde dünyadaki çok gelişmiş ülkelerle yarışır vaziyette olduğunu belirterek "Bakanlık olarak, AK Parti iktidarlarımız döneminde aralıksız bir biçimde kıymetli büyüklerimize yönelik hizmetlerimizi her yeni yılda güncelleyerek, her yeni yılda biraz daha iyileştirerek, sosyal hizmetler anlamında bir adım daha ileriye taşıyoruz." dedi.

Huzurevi sakinleri, Bakan Yanık'a kendi yaptıkları yağlı boya çalışması ile bileklik hediye etti. Yanık, daha sonra huzurevinde kalanların yaptığı çalışmaların yer aldığı resim atölyesini gezdi.

Derya Yanık, huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler takdim etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık huzurevini ziyaret etti:

- "Çok gelişmiş ülkelerde bile pandemi döneminde yeterince ciddi tedbir alınamadığı için çok sayıda yaşlı insanın vefatıyla karşı karşıya kaldık ama bizde bu oran çok düşük. Bizde bu oran yüzde 4,4."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık huzurevini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık huzurevini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık huzurevini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık huzurevini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık huzurevini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık huzurevini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık huzurevini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık huzurevini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık huzurevini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık huzurevini ziyaret etti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü aile ve sosyal hizmetler bakanı derya yanık

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
04:25
Sabah
06:04
Öğle
13:14
İkindi
17:05
Akşam
20:15
Yatsı
21:47

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Aydemir Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mesaj kutuları taştı! Gazetede tam sayfa mektup yayınlayınca...

Mesaj kutuları taştı! Gazetede tam sayfa mektup yayınlayınca...

Bikinisi ve dar eteğiyle poz verdi! “Gerçekten çekiciyim”

Bikinisi ve dar eteğiyle poz verdi! “Gerçekten çekiciyim”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Günde 50 gram yetiyor: Afrodizyak deposu

Günde 50 gram yetiyor: Afrodizyak deposu

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.