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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Amasya'da ziyaretlerde bulundu

02.09.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Amasya'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi SOGEP Kurs Merkezi'ne ziyarette bulunan Bakan Yanık, kadın kursiyerlerle sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Yanık, daha sonra Amasya Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Yeşilırmak Çocuk Evleri Sitesi'ne de ziyarette bulunan Yanık, çocuklarla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'a ziyaretlerinde AK Parti Amasya milletvekilleri Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ile kurum müdürleri eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Amasya'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Amasya'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Amasya'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Amasya'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Amasya'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Amasya'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Amasya'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Amasya'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Amasya'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Amasya'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Amasya'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Amasya'da

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Anahtar Kelimeler:
Amasya aile ve sosyal hizmetler bakanı derya yanık

Amasya Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
04:28
Sabah
05:57
Öğle
12:42
İkindi
16:21
Akşam
19:16
Yatsı
20:39
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

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