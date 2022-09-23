Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Elazığ'da gaziler ve şehit aileleri ile bir araya geldi:

ELAZIĞ (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Her türlü terörün kökünü kurutuncaya kadar şehitlerimizin ve gazilerimizin yolunda ilerlemeye, onların bize emanet ettiği barış ortamını korumaya kararlıyız." dedi.

Yanık, kentteki temasları kapsamında Valilik ve Belediyeyi ziyaret ederek Vali Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile görüştü. Gazi Huzurevi'ni de ziyaret eden Yanık, daha sonra kentteki bir otelde düzenlenen programda gaziler ve şehit aileleri ile bir araya geldi.

Yanık, burada yaptığı konuşmada, millet için iftihar kaynağı olan Gaziler Günü sebebiyle Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının ev sahipliğinde Elazığ'da bulunmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kentin Milli Mücadele'nin sembol şehirlerinden biri olduğunu anlatan Yanık, şöyle konuştu:

"101 yıl önce, TBMM, Mustafa Kemal Paşa'ya mareşal rütbesi ve gazilik unvanı verdi. Gaziler Günü'nü kutladığımız 19 Eylül haftasında, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar’dan Kore'ye, Kıbrıs'tan 15 Temmuz'a kadar bütün şehit ve gazilerimizi minnetle ve hürmetle yad ediyorum."

"Biz vatan sevgisini imandan bilen bir milletiz. Yaşadığımız mücadele dolu yıllar, bizde bu sevginin iyice kökleşmesini ve artık genlerimizden sökülemez bir hale gelmesini sağlamıştır." ifadelerini kullanan Yanık, Türklerin aynı zamanda, yaşadıkları bütün coğrafyalarda yurt kuran, kadim bir devlet geleneğine sahip, güçlü bir millet olduğunu bildirdi.

Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün de önceden olduğu gibi bizi güçlü kılan ve her türlü tehdit karşısında dimdik durmamızı sağlayan şey, yüzyıllardır bu vatan uğruna dökülen kanların hatırasına duyduğumuz derin saygıdır. En son 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın cesur çağrısıyla akın akın sokakları nasıl doldurduğumuzu, okunan selalarla nasıl bir Milli Mücadele ruhuna büründüğümüzü, tankların önüne göğsümüzü nasıl siper ettiğimizi hepimiz hatırlıyoruz. O karanlık gecenin sabahında kalbi vatanı için çarpan herkesin birer şehit namzeti, birer gazi adayı olduğuna inanıyorum. Bu ruh, bizim şeref ve övünç kaynağımızdır."

15 Temmuz'un hemen akabinde başlattıkları sınır ötesi operasyonların da ülkenin selameti için her şeyi yapabileceklerinin başka bir ispatı olduğunu aktaran Yanık, "Kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığı gibi sınırlarımızın en ufak bir ihlaline de göz yummamız mümkün değildir. Her türlü terörün kökünü kurutuncaya kadar şehitlerimizin ve gazilerimizin yolunda ilerlemeye, onların bize emanet ettiği barış ortamını korumaya kararlıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün önce Birleşmiş Milletlerde yaptığı konuşmasında son derece kararlı bir biçimde belirttiği gerçekleri akıllarından çıkarmamaları gerektiğini bildiren Yanık, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi Türkiye hiçbir zaman teröre kayıtsız kalmamıştır, kalmayacaktır. Bunun altını burada siz gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın huzurunda bir kez daha kararlılıkla çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın cümleleriyle ifade edersek terör örgütünü isim değişiklikleri gibi ucuz kurnazlıklarla meşrulaştırmaya çalışanları da bir an önce teröristleri silahlandırmaktan ve desteklemekten vazgeçmeye, hatalarından dönmeye davet ediyoruz."

Bakanlık olarak sorumluluklarının gazilerin ve şehit ailelerinin huzurunu ve mutluluğunu sağlamak olduğunu dile getiren Yanık, 20 yıl içinde 100 yıllık icraata imza attıklarını, atmaya da devam edeceklerini bildirdi.

Tüm toplum için devrim niteliğinde çalışmalar gerçekleştirdiklerine, Türkiye'yi sosyal devlet tanımının örnek ülkesi haline getirdiklerine işaret eden Yanık, devlet hizmetini, soğuk ve ulaşılmaz olmaktan çıkardıklarını vurguladı. Halktan talep beklemediklerini, hizmeti onların bulunduğu yere taşıdıklarını kaydeden Yanık, artık hiçbir vatandaşın sorunlarıyla baş başa kalmak durumunda olmadığını dile getirdi. Herkesin ihtiyacına özel hizmet modelleri ürettiklerini ifade eden Yanık, şunları kaydetti:

"Elbette bu geniş ailenin en kıymetli üyeleri olan şehit yakınları ve gazilerimize de özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Öncelikle gazi ve gazi yakınlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek, sıkıntılarını hızlıca çözmek için düzenli ziyaretler yapıyoruz. Bugüne kadar 384 bin 636 şehit yakını ve gazimizi hanelerinde ve iş yerlerinde ziyaret ettik."

Sosyal güvencesi olmayan gazilere şeref aylığı bağladıklarını, aylık alan kişiler ile eşlerini sağlık hizmetlerinde katılım payından muaf tuttuklarını hatırlatan Yanık, şehitlerin bir yakını, engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan malul gaziler ve bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun özel tertibat yaptıran gaziler için özel tüketim vergisi muafiyeti sağladıklarını belirtti.

Gaziler ile eş, anne, baba ve çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden indirimli olarak, şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile demiryolları ve denizyollarından ücretsiz olarak yararlanmalarını sağladıklarına dikkati çeken Yanık, hak sahibi şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malullerine 2022 yılı Haziran sonu itibarıyla 6 bin 656 ücretsiz seyahat kartını teslim ettiklerini aktardı.

Toplam 210 bin 115 ücretsiz seyahat kartını hak sahiplerine ulaştırdıklarını anlatan Yanık, şöyle konuştu:

"Bu sosyal hakların yanı sıra şehit yakını ve gazilerimize, yüzde 40 oranında indirimli elektrik ve su kullanım hakkı verdik. ÖSYM sınav ücreti muafiyeti, yükseköğrenim harç ve ücret muafiyeti, Kredi ve Yurtlar Kurumu burs önceliği ile yurt ve kredi önceliği sağladık. Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinden yararlanma imkanı sunduk. Poliklinik hizmetlerinde yine şehit yakınlarımız ve gazilerimize öncelik hakkına sahipler. Şehit yakınlarının 1 kişi olan istihdam hakkı 2'ye yükseldi. 2022 yılı itibarıyla kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 47 bin 437'ye çıkardık."

Ülkede tek bir insanı dahi geride bırakmadan hep beraber ilerlemeye özen gösterdiklerini belirten Yanık, güçlerinin birlik beraberliğe bağlı olduğunu hiç unutmadıklarına işaret etti.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Yanık, gazilerle çok daha güçlü, huzurlu bir Türkiye için canla başla çalışacaklarını, yılmayacaklarını ve yorulmayacaklarını sözlerine ekledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dua edildi, sinevizyon gösterimi yapıldı.