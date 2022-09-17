YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Tekirdağ'daki fabrikada kadınlarla bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Tekirdağ'daki fabrikada kadınlarla bir araya geldi

17.09.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Yanık, sahipsiz hayvanlar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla açılan "Kalbim Pati Pati Atıyor" fotoğraf sergisini de gezdi

TEKİRDAĞ (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tekirdağ'da mantı üretimi yapan işletmede kadın çalışanlarla sohbet etti.

Bakan Yanık, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programının ardından, Bir Umut Hayvanları Koruma Derneği tarafından sahipsiz hayvanlar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla açılan "Kalbim Pati Pati Atıyor" fotoğraf sergisini gezdi.

Yanık daha sonra, Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren mantı fabrikasının üretim tesislerini ziyaret etti.

Fabrika yetkililerinden ürünler ve firma hakkında bilgi alan Yanık, burada çalışan kadınlarla da bir süre sohbet etti.

Yanık, tesislerdeki incelemelerin ardından kadınlarla yemek yedi.

Yanık'ın ziyaretine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, ​​​​​​​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül ve İl Başkanı Mestan Özcan da katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Tekirdağ'daki fabrikada kadınlarla bir araya geldi

- Bakan Yanık, sahipsiz hayvanlar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla açılan "Kalbim Pati Pati Atıyor" fotoğraf sergisini de gezdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Tekirdağ'daki fabrikada kadınlarla bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Tekirdağ'daki fabrikada kadınlarla bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Tekirdağ'daki fabrikada kadınlarla bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Tekirdağ'daki fabrikada kadınlarla bir araya geldi

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ mantı aile ve sosyal hizmetler bakanı derya yanık ziyaret

Tekirdağ Namaz Vakitleri 17 Eylül Cumartesi

İmsak
05:19
Sabah
06:45
Öğle
13:10
İkindi
16:39
Akşam
19:24
Yatsı
20:45
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Şezlonga sere serpe uzandı

Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Şezlonga sere serpe uzandı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.