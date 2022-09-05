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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldı

05.09.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Atakum İlçe Başkanlığının açılışına katıldı.

AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı yeni hizmet binasının dün gerçekleştirilen açılışına, Kandemir'in yanı sıra AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek ve partililer katıldı.

AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, yaptığı yazılı açıklamada, "Kararlıyız; AK davaya gönül veren kardeşlerimiz ve teşkilatımızın bütün unsurlarıyla tek yürek olacak, 2023'te alacağımız zaferle sancağımızı tekrar zirvede dalgalandıracağız." ifadelerini kullandı.

Köstek, şunları kaydetti:

"AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teşkilat çalışmalarımıza hız vermek ve daha fazla hizmet üretebilmek ümidiyle, yeni hizmet binamızın partimize, şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldı

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