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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Batman'da temaslarda bulundu

26.07.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Batman'da temaslarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Batman'da "Dijital Teknoloji" konulu konferansa katıldı, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

İleri, Batman Üniversitesi merkez kampüste düzenlenen konferansta, gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Teknolojik gelişmelere değinen İleri, artık günümüzde iş hayatının değiştiğini, birçok mesleğin kaybolduğunu belirtti.

"Geçen gün şöyle bir istatistik okudum. Şöyle ki 25 yıl içerinde mevcut mesleklerin yaklaşık yüzde 50'si yok olacak. Ayrıca kişisel iletişimimiz değişti. Bunu da en çok sosyal medya alanında görüyoruz." ifadelerini kullanan İleri, insanların artık günümüzde uzun uzun konuşamaz ve dinleyemez duruma geldiğini aktardı.

İleri, şöyle devam etti:

"Özellikle gençlerimiz üç cümleden uzun metinleri okumaz hale geldiler. Bu teknolojik değişim tabii bizi çok şekillendirdi. Hayatımıza çok etki etti. Bizim hayat tarzımıza etki etmeye başladı ama bir şey daha oldu. Belki planlayarak belki de planlamayarak gelinen nokta itibarıyla bireylerin teknolojiye olan ilgisi de arttı. Yani teknoloji toplumu etkilediği gibi toplum da teknolojiyi etkiledi."

Konferansa, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, öğrenci ve akademisyenler katıldı.

İleri, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Batman'da temaslarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Batman'da temaslarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Batman'da temaslarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Batman'da temaslarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Batman'da temaslarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Batman'da temaslarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Batman'da temaslarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Batman'da temaslarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Batman'da temaslarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Batman'da temaslarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Batman'da temaslarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Batman'da temaslarda bulundu

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